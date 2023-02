Bob a 2 femminile | Laura Nolte beffa Kim Kalicki a Igls e ora sarà corsa a tre per il titolo a Sigulda!

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ancora una doppietta tedesca in questa stagione.si è aggiudicata la gara di(Austria) valevole come settimo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2,ndo per un solo centesimo la connazionale Kim. Una gara emozionante e vibrante con una seconda manche che rischia di avere riscritto ogni discorso a livello di. A questo punto, infatti, la classifica generale vede al comando propriocon 1472 punti contro i 1462 di Kimed i 1434 di Kaillie Humphries. La Sfera di Cristallo se la giocheranno loro tre nell’ultimo appuntamento con una gara che si annuncia clamorosa. Sul budello denominato Olympia Eiskanal Innsbruck-la tedesca Lisa ...

Proseguiranno ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di biathlon: in programma la pursuit 10 km femminile alle ore 13.25, che vedrà al via le migliori 60 atlete della sprint. L’Italia sarà ...Oggi, domenica 12 febbraio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per sci alpino, slittino naturale e biathlon, di Coppa del Mondo per snowboard, salto con gli sci, ...