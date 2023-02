Biden vuole essere rieletto E sembra pronto anche a scarificare l’Ucraina

(Di domenica 12 febbraio 2023) Joeed il discorso sullo stato dell’Unione. Tanti gli spunti offerti dalle parole del presidente. Il confronto con quelle di un anno fa. Quando è il presidente degli Stati Uniti a parlare, occorre sempre prestare attenzione. Soprattutto in un periodo come quello che il mondo sta attraversando dove guerre ed allarmanti tensioni internazionali non mancano di certo.a sacrificare– IlovetradingJoe, le cose dette e quelle non dette Un anno. Tanto è passato dal discorso del presidente degli Stati Uniti, Joe, sullo stato dell’Unione datato 2022. Eppureche tutto sia mutato o, forse, è il presidente ad aver orientato altrove le sue attenzioni. Discorso ...

...accesa la protesta per la controversa riforma della Giustizia con cui il governo Netanyahu... Una riforma che non piace neppure al primo sponsor delo Stato ebraico, gli Stati Uniti, conche ...Cambio di passo Dal momento in cui sono emersi i crimini efferati degli occupanti e Joeha ... Coerenzache si paghi un prezzo per difendere la nostra civiltà senza appaltare tale compito ...

Nell’anno II di guerra Biden vuole obbligare Putin a trattare con Kiev la Repubblica

Joe Biden vuole un Gdpr anche per gli Stati Uniti WIRED Italia

Lo stato dell'Unione di Biden: più politica interna che Russia e Cina Affarinternazionali

Biden minaccia la Cina. E al Gop dice: "Lavoriamo insieme" AGI - Agenzia Italia

Bloomberg: Biden vuole dare un limite temporale alla guerra ucraina Piccole Note

Il moltiplicarsi di "avvistamenti" e abbattimenti rende sempre più difficile il dialogo. Ma i due paesi hanno buone ragioni per continuare a ...Sul Sussidiario Massimo D’Antoni dice: «Se ognuno va per sé, come vorrebbe un rivitalizzato asse franco-tedesco, a farne le spese sono i paesi che hanno meno spazio di bilancio e che, anche volendo, n ...