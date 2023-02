(Di domenica 12 febbraio 2023) "Quei ragazzi resteranno marchiati a vita come me" dice l'oggi cinquantaseienne accusato di far parte del gruppo che nel '96 uccise Maria Letizia Berdini scagliando pietre sull'autostrada a Tortona

Abbonati per leggere anche Leggi anche Mauro Glorioso è sveglio, lo studente colpito da unaai Murazzi esce dal coma2' DI LETTURA Primo lo sputo, poi laelettricadalla balconata dei Murazzi di Torino, infine il bacio come se nulla fosse accaduto. Definirla follia sarebbe riduttivo. Significherebbe concedere delle immotivate attenuanti a ...

Bici lanciata ai Murazzi, parla Furlan condannato per i sassi dal cavalcavia: "Non si impara mai, che rabbia" La Repubblica

Torino, bici lanciata ai Murazzi: risate e baci mentre Mauro soffre Livesicilia.it

Un’altra bici lanciata dai Murazzi, sfondato un ombrellone di Giancarlo La Stampa

Ancora una bici lanciata dalla balaustra dei Murazzi, sfondato il dehors di Gianca La Repubblica

Bici lanciata a Torino, nuovo caso dopo quello dello studente ferito Sky Tg24

"Quei ragazzi resteranno marchiati a vita come me" dice l'oggi cinquantaseienne accusato di far parte del gruppo che nel '96 uccise Maria ...2' DI LETTURA Primo lo sputo, poi la bici elettrica lanciata dalla balconata dei Murazzi di Torino, infine il bacio come se nulla fosse accaduto. Definirla follia sarebbe riduttivo. Significherebbe ...