(Di domenica 12 febbraio 2023) Domenica 12 febbraio è la giornata in cui, aididi, si disputeranno entrambi gli inseguimenti. Il primo ad andare in scena sarà quello, che prenderà il via alle ore 13.25. Laassegnerà il proprio XXI titolo iridato, poiché il format è stato ideato a metà anni ’90 ed è entrato nel programma della manifestazione a partire dal 1997. Fino a oggi sono diciassette le biathlete capaci di laurearsi campionesse del mondo dell’inseguimento. La svedese Magdalena Forsberg è l’unica riuscita a conquistare 3 ori iridati (1997, 1998, 2000). Sono invece tre le vincitrici dell’inseguimento deiattualmente in attività. Si tratta della tedesca Denise Herrmann-Wick (2019), dell’italiana Dorothea Wierer (2020) e della norvegese Tiril ...

Tutti gli italiani in gara giorno per giorno aidi Oberhof di2023 , in programma dall'8 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località tedesca, che non assegnerà punti per la Coppa del Mondo ma solo le ...Lisa Vittozzi non sarà al via dell'inseguimento femminile deidi2023, in programma domani a Oberhof. L'azzurra ha annunciato il suo forfait su Instagram, con un post nel quale spiega di essere malata. Un attacco influenzale quindi sembra aver ...

Biathlon, Mondiali Oberhof 2023. L'Italia dissolverà la maledizione della sprint femminile Mai una medaglia in questa gara! OA Sport

Biathlon, Mondiali Oberhof 2023. Le italiane in cerca di gloria nell'inseguimento femminile, "la gara delle tedesche" OA Sport

Mondiali biathlon: sprint uomini, è monopolio Norvegia Agenzia ANSA

Biathlon: Mondiali; Vittozzi 5/a nella sprint, oro Germania Agenzia ANSA

Biathlon - Mondiali Oberhof: La start list della Sprint maschile FondoItalia.it

Davvero curiosa la situazione della Russia, 8 volte sul podio, senza però mai raggiungere il gradino più alto! È evidente come ambedue le medaglie azzurre portino la firma di Dorothea Wierer. Il 6 ...Oggi, domenica 12 febbraio, saranno gli inseguimenti donne e uomini a prendersi la scena a Oberhof (Germania), sede dei Mondiali 2023 di biathlon. Sulle nevi tedesche le due pursuit ci regaleranno ...