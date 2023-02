Biathlon | Julia Simon vince l’oro mondiale nell’inseguimento femminile a Oberhof Dorothea Wierer 11ª

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) È calato il sipario sull’inseguimentodi questi Mondiali di(Germania). Sulle nevi della Turingia, la gara della LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig è stata preceduta dalla notizia di alcune assenze, come quelle di Lisa Vittozzi e di Elvira Oeberg per “mali di stagione”. Due grande protagoniste, quindi, ai box ad assistere allo show, oltre alla rappresentante della Groenlandia, Ukaleq Astri Slettemark. Le ragazze con i loro sci stretti e carabine hanno dovuto fare i conti con condizioni forse anche peggiori della sprint maschile di ieri per la visibilità. “Nebbia agli irti colli“, ma a queste latitudini è cosa abbastanza abituale. Giornata uggiosa per le atlete, costrette a fare i conti anche con la propria riserva di energie, messa a dura prova dalla temibile salita del “Birxsteig“. La migliore in tutto ...