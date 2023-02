(Di domenica 12 febbraio 2023) Nell’album dei ricordi è finita la pursuit maschile di questi Mondiali 2023 di. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig a(Germania) è stato teatro della prova dei quattro poligoni: un format in cui è fondamentale gestire lo sforzo lungo il percorso, per conservare lucidità al poligono, e nello stesso tempo dare il 100% nell’ultima tornata. Un tracciato impegnativo quello della località della Turingia, caratterizzato dall’erta del “Birxsteig“, che ha chiesto molto ai biathleti. Serie di tiro non facili da affrontare: a terra necessario sentire il comportamento del proprio polso per regolare il tiro e in piedi decisivi muscoli d’acciaio e solidità mentale prima dell’ultimo giro. Il tutto reso ancor più complicato dalle condizioni meteorologiche, vista la nebbia. Il nome è sempre lo stesso e sta venendoa noia a chi ...

Ma chi sono i favoriti di questi Mondiali IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV I FAVORITI - Come per la sprint, e come per ogni gara di questa stagione, è una lottaBoe contro ...Monopolo Norvegia nella sprint maschile ai mondiali diin corso a Oberhof, in Germania. Ai primi quattro posti si sono piazzati infatti gli scandinavi:Boe ha confermato la sua superiorità stagionale aggiudicandosi la gara in 23'21″...

Biathlon, Johannes Boe mostruoso anche nell'inseguimento mondiale a Oberhof. Azzurri distanti OA Sport

Biathlon - Johannes Bø: "Oggi sono stato fortunato, ma questo è lo ... FondoItalia.it

Mondiali Inseguimento maschile LIVE! Segui la gara con la diretta ... Eurosport IT

Biathlon, Johannes Boe è oro nella sprint mondiale a Oberhof. Norvegesi mostruosi, 17° Giacomel OA Sport

Biathlon: Johannes Boe trionfa nella sprint Mondiale, Bionaz non si ... gazzettamatin.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.25 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 16:20 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui! Grazie mille ...Nell’album dei ricordi è finita la pursuit maschile di questi Mondiali 2023 di biathlon. La LOTTO Thüringen ARENA am ... Il riferimento è a Johannes Boe che ha completato, per la prima volta in ...