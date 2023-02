Bernardeschi | 'Inchiesta? Juve capro espiatorio perché vince | faranno un buco nell'acqua'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Federico, ex die Fiorentina, è tornato sull’che in questi ultimi mesi ha sparigliato le carte del...

L'ex bianconero Federico, intervistato da Diretta.it , parla della penalità subita dai bianconeri: 'È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C'è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Penso che ......sui bianconeri e sui giocatori da parte dell'Prisma. Sul - 15 alla Juve "Considerato il momento di difficoltà che sta passando la Juve in questo momento " aggiunge- credo sia ...

Bernardeschi sull'inchiesta Prisma: "La Juve è un capro espiatorio ... numero-diez.com

Federico Bernardeschi sull’inchiesta Juventus: «Noi non c’entriamo, ci siamo solo tolti uno stipendio» Corriere della Sera

Bernardeschi sull’inchiesta Juventus: "Noi non c’entriamo, ci siamo solo tolti uno stipendio" TUTTO mercato WEB

Bernardeschi: 'Inchiesta Juve capro espiatorio perché vince ... Calciomercato.com

Bernardeschi difende gli scudetti alla Juve: Cosa c'entrano i conti ... Sport Fanpage

Federico Bernardeschi, ex Juventus, ha parlato a Diretta.it dei casi plusvalenze e stipendi che vedono coinvolta la società bianconera. PENALIZZAZIONE JUVE – «È dura vedere che venga colpita solo una ...Sempre schietto e senza filtri, Bernardeschi si schiera anche sul tema inchiesta: «È dura vedere che venga colpita solo una squadra — commenta in un’intervista a Diretta.it —. C’è qualcosa che non è ...