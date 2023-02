Berlusconi sul Sanremo Amadeus-Morandi | «Il festival ha cambiato pelle | ha assunto connotati ideologici»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si chiude ildisi aprono le urne per le regionali per quegli spettatori-elettori chiamati a decidere il governo di due Regioni importanti come la Lombardia e il Lazio. Due eventi dalla caratura diversa per cui mai come quest’anno – con un’edizione della kermesse trasformata in «una tribuna elettorale» alla vigilia del voto – si fa fatica a individuare una linea di confine netta e precisa. Perché è innegabile che la lunga maratona sanremese ha avuto un taglio marcatamente politico che, strizzando l’occhio alla sinistra in modo sfacciato, ha segnato a caratteri di fuoco l’intera settimana pre-elettorale. A sottolinearlo, tra commentatori e polemisti, Silvio, che in un’intervista a Il Giornale enuclea i punti di collisione tra i due eventi, pur tenendo a precisare che il suo è un diverso parere, una ...