Berlusconi | nuovo siluro contro Meloni | «Io a parlare con Zelensky non sarei mai andato Senza i suoi attacchi in Donbass non ci sarebbe la guerra» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) Silenzio elettorale forse. Silenzio diplomatico certamente no. Il leader di Forza Italia Silviotorna aoggi, domenica 12 febbraio, fuori dal seggio di Milano dove ha depositato la sua scheda per le elezioni regionali, e rilascia nuove dichiarazioni in aperta polemica con il governo e con la sua alleata Giorgiache promettono di sollevare un polverone all’interno della coalizione di maggioranza. Il tema, già foriero in passato di polemiche, incomprensioni e letture dissonanti, è quello del sostegno italiano e occidentale all’Ucraina – ribadito ancora una volta nei giorni scorsi dalla premier direttamente a quattr’occhi con il presidente Volodymyr, incontrato a Bruxelles a margine della sua visita alle istituzioni Ue. Sollecitato dai giornalisti sull’inmancato ...