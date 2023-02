Berlusconi | da premier non avrei mai parlato con Zelensky | cessi fuoco Polemiche e caso Fedez chiudono Sanremo Vertici Rai sotto accusa

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Io a parlare conse fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perchè stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. ...

... si potrebbe dire una bomba, visto che sono parole di Silviodette dopo aver votato al seggio. Parole che sono di imbarazzo prìer lache sul sostegno all'Ucraina non è mai vebuta ...Ucraina, le parole del Cav scatenano una valanga di reazioni. E Forza Italia precisa: 'Da lui solo preoccupazione per la ...

Berlusconi ha precisamente detto nel momento dell’inserimento della scheda all’interno dell’urna: «Ho votato per l’Inter» Per le elezioni regionali della Lombardia Silvio Berlusconi ha citato anche l’ ...Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna ad esprimere il suo pensiero su Zelensky mentre parla con i cronisti all'uscita del seggio, dopo aver votato a Milano per le Regionali. A pochi ...