Bergamo vince | 3-1 contro Novara

(Di domenica 12 febbraio 2023) Pallavolo. Domenica di successi per i colori rossoblù: al Pala Intred va in scena uno spettacolo che porta ad una vittoria da tre punti.

Il tabellino Volley1991 - Igor Gorgonzola Novara 3 - 1 (25 - 21, 25 - 20, 14 - 25, 25 - 19) Volley1991 : Butigan 7, Lorrayna 11, Lanier 23, Cagnin 4, Stufi 10, Gennari 7, Cecchetto (...L'unica vittoria in quattro set arriva da, che contro pronostico supera 3 - 1 la Igor Gorgonzola Novara con i parziali di 25 - 21, 25 - 20, 14 - 25, 25 - 19. Nonostante un passaggio a vuoto ...

La Igor non si dà per vinta, decisa ad allungare il match. Lavarini mischia le carte e le piemontesi staccano (6-13). Anche Micoli muove le pedine della panchina e Bergamo inizia a risalire con un ...La Igor non si dà per vinta, decisa ad allungare il match. Lavarini mischia le carte e le piemontesi staccano (6-13). Anche Micoli muove le pedine della panchina e Bergamo inizia a risalire con un ...