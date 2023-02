Benevento 5 | importante successo in trasferta contro il Canicattì

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una vittoria importantissima quella ottenuta dal GG Team Wear5 che ha espugnato (5-6) l’impianto del Futsalal termine di un match che ha regalato emozioni fino alla sirena. Pronti, via e dopo poco più di due minuti i siciliani sono andati in vantaggio con Heredia. La rete di Caliendo al 4’ e il raddoppio di Vega al 10’, poi, hanno ribaltato le sorti della gara che si è ulteriormente animata nell’ultimo minuto con l’1-3 di Lucho e il 2-3 (autorete di Vega) che ha mandato le squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa al 9’ ancora Caliendo ha messo il suo sigillo alla gara con il 2-4 per i giallorossi, ma all’11’ il 3-4 di Goncalves per ilha rimesso la sfida in bilico. Al 12’ i siciliani hanno agguantato il pareggio con Digao, ma nel finale prima Rennella e poi ...

Presenti in sala anche numerosi rappresentanti dei Cavalieri dell'Ordine di Malta - Sezione diche hanno organizzato e sostenuto l'iniziativa benefica a favore dei più bisognosi.

Nel sabato di serie B il Cagliari ha superato il Benevento con il risultato di 1-0. Successo importante per i rossoblù, che rimangono in piena zona playoff, a meno otto dal Genoa secondo.