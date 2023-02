Bayer Leverkusen | Hincapié rinnova fino al 2027

(Di domenica 12 febbraio 2023)con il. Il centrale ecuadoriano, che piaceva anche all’Inter, firma con le asprinealPierohato con il. Il difensore dell’Ecuador, che in Italia piaceva all’Inter, ha prolungato la sua permanenza con le Aspirinea giugno. Non soltanto Inter, perchè già in estate Lazio e Napoli avevano cercato il difensore, salvo poi optare sui profili di Kim e Romagnoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hincapié rinnova con il. Il centrale ecuadoriano, che piaceva anche all'Inter, firma con le asprine fino al 2027 Piero Hincapié ha rinnovato con il. Il difensore dell'Ecuador, che in Italia ...Commenta per primo Ilmanda un segnale chiaro alle pretendenti per Piero Hincapié , ufficializzato il rinnovo fino al 2027 per il difensore ecuadoregno. Ma non solo, il direttore sportivo Simon Rolfes ...Decisiva nei primi 45 minuti la rete dell'ex esterno di Inter e Bayer Leverkusen che ha spezzato l'equilibrio di una gara tutt'altro che esaltante. Nella ripresa poche occasioni e la squadra di casa ...Hincapié rinnova con il Bayer Leverkusen. Il centrale ecuadoriano, che piaceva anche all’Inter, firma con le asprine fino al 2027 Piero Hincapié ha rinnovato con il Bayer Leverkusen. Il difensore dell ...