Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di domenica 12 febbraio 2023) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Comincia la rincorsa all’Olimpia Milano, vincitrice dell’ultimo scudetto: riusciranno gli uomini di coach Messina a confermarsi, oppure assisteremo ad un nuovo cambio di titolo con la Virtus Bologna come prima pretendente? REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEEA7 Emporio Armani Milano 30 (15V, 4P) Virtus Segafredo Bologna 30 (15V, 4P) Bertram Yachts Derthona Tortona 28 ...

SCAFATI. Gara da subito equilibrata senza strappi né da una parte né dall'altra, con le squadre che giocano punto a punto per venti minuti. Flaccadori e Udom vestono il ruolo di protagonisti tra le ...Bertram Yachts Derthona Tortona batte Pallacanestro Trieste per 80 - 69 nella sfida valida per la diciannovesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Frank Bartley, il quale mette a segno 23 punti, che non bastano per regalare la ...

Dopo una gara equilibrata la difesa della Blu Basket sale di intensità e i biancoblù battono la Juvi Cremona per 81-78. Dominio a rimbalzo (39-31), Clark e Lombardi che si sono alternati a portare ...Due di Davis 89-63 al 35'. La Tezenis è in barca e continua ad affondare: la Happy Casa supera anche i 100 punti, e coach Frank Vitucci fa esordire in serie A il figlio Marco (1'07" con 1 assist) in ...