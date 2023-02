Basket | Serie A1 2022-2023 | Brindisi batte Verona 102-68 | cronaca e tabellino

(Di domenica 12 febbraio 2023) Happy CasaTezenisper 102-68 nella sfida valida per la diciannovesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Marcquise Reed, il quale mette a segno 17 punti, che servono a regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Lamb che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 25-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia di molto, con più equilibrio sia in campo che nel risultato, ma ancora conperde punti rispetto ai pugliesi. Si va negli spogliatoi ...

SCAFATI. Gara da subito equilibrata senza strappi né da una parte né dall'altra, con le squadre che giocano punto a punto per venti minuti. Flaccadori e Udom vestono il ruolo di protagonisti tra le ...Bertram Yachts Derthona Tortona batte Pallacanestro Trieste per 80 - 69 nella sfida valida per la diciannovesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Frank Bartley, il quale mette a segno 23 punti, che non bastano per regalare la ...

Dopo una gara equilibrata la difesa della Blu Basket sale di intensità e i biancoblù battono la Juvi Cremona per 81-78. Dominio a rimbalzo (39-31), Clark e Lombardi che si sono alternati a portare ...Due di Davis 89-63 al 35'. La Tezenis è in barca e continua ad affondare: la Happy Casa supera anche i 100 punti, e coach Frank Vitucci fa esordire in serie A il figlio Marco (1'07" con 1 assist) in ...