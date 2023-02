Basket | Serie A1 2022-2023 | Bologna batte Reggio Emilia 63-74 | cronaca e tabellino

(Di domenica 12 febbraio 2023) Virtus SegafredoUnahotelsper 63-74 nella sfida valida per la diciannovesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Sacar Anim, il quale mette a segno 24 punti, che non bastano per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Mickey che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 17-26. Nel secondo quarto la situazione cambia, ed èche va’ più volte a canestro, recuperando però ...

Dopo l'anticipo del sabato sera, vinto da Treviso su Napoli , ecco il resto della 19ª giornata diA. VARESE - MILANO 75 - 87 Un'eccellente prova dell'ex Davies (17 punti chirurgici con 6/8 da 2), affiancato dall'utilità di Luwawu - Cabarrot (5/8 da 2), permette a una Milano dalla grande ...Terzo successo di fila nellaA1 per l' Olimpia Milano , che espugna il Palasport Lino Oldrini e sconfigge Varese per 87 - 75 grazie ad un ottimo secondo tempo. Buone prestazioni per gli ospiti da parte di Luwawu - Cabarrot (...Serie di errori da entrambe le parti, Diouf risolve tutto col piazzato dall'angolo sinistro. Reggio recupera palla e Cinciarini infila il piazzato dalla media del nuovo -6. Hackett trova Lundberg per ...