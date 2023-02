Basket | Serie A | Brindisi dilaga su Verona | Sassari espugna Brescia

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si chiude la 19a giornata diA 2022-2023, l’ultima prima della sosta legata alle Final Eight di Coppa Italia. Doppio successo biancoblu, ma se uno era inevitabile per derby cromatico, l’altro arriva con dimensioni elevatissime e per certa misura inconsuete. Andiamo a vedere gli ultimi match di giornata. HAPPY CASA-TEZENIS102-68 Vittoria nettissima per la formazione di Frank Vitucci, che infligge una sconfitta di enorme durezza alla Scaligera. In verità la partita c’è per buona misura, e lo dimostra l’andamento dei primi tre quarti. Il tutto nonostantesia sempre con il pallino della situazione in mano: è già 16-8 con tanto Perkins, per arrivare poi al 25-19 a fine primo periodo. Il divario resta tra le 6 e le 10 lunghezze anche nei secondi dieci minuti fino al 48-40 dell’intervallo, e ...