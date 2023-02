Basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 | ultima fatica in Svizzera per l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ultimo impegno delleaglifemminiliper. A Fribourg c’è la, in un confronto dall’utilità praticamente nulla dato che le azzurre sono già in Slovenia e Israele mentre le elvetiche sono da tempo fuori. Per questo confronto Lardo, in termini di rotazione, inserisce Silvia Pastrello, che non era stata impiegata in Lussemburgo, al posto di Matilde Villa. Resta fuori Francesca Pan, che a questo punto vede rinviato il suo rientro con la maglia azzurra dopo i guai di infortuni che sono stati davvero complessi da gestire. Il team elvetico non è lontano da quello visto a Napoli, ed è così composto: #2 Laure Margot (1999, 1.73, G, Nyon) #3 Cloe Marie (2001, 1.73, G, Helios) #4 Nadia Constantin (1997, 1.70, G, Portes du Soleil Troistorrents) #7 ...