Basket femminile | l’Italia firma il percorso netto nelle qualificazioni agli Europei 2023 Vittoria in Svizzera nell’ultimo quarto

(Di domenica 12 febbraio 2023)chiude da imbattuta il girone H dellefemminili. Le azzurre di coach Lino Lardo battono laper 63-79 in un confronto più lottato del previsto, ma che comunque vale la chiusura con una nota alta delche porta a Slovenia e Israele. 16 i punti di una solidissima Olbis Andrè, 14 per Martina Bestagno e 10 a testa per Cecilia Zandalasini (9 assist) e Costanza Verona. Per le padrone di casa 14 di Nancy Fora, 13 di Evita Herminjard e 11 di Lin Schwarz e Shannon Hatch. Si comincia a polveri bagnate, con il primo canestro che arriva dopo 1’30” ad opera di Zandalasini. Dopo la tripla di Fora, il 3-9 di Keys, Verona e ancora Zandalasini da tre inganna, perché non è il preludio a un dominio del match. E la ...

63 - 79 nel match tra Svizzera e Italia partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo H delle qualificazioni per l'Europeo 2023 di. Grande vittoria dunque per l'Italia, che permette alle azzurre di ottenere la sesta vittoria in sei gare nel girone. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca La partita inizia con ...All'andata finì 78-29 per le azzurre.