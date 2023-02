Basket | 19^ giornata Serie A 2023 | vittorie di Milano e Bologna | Venezia torna al successo

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Continua il botta e risposta tra l’Olimpiae la Virtusnella diciannovesimadellaA, con le due squadre che restano in vetta alla classifica appaiate.si è imposta nel derby lombardo contro la Openjobmetis Varese per 87-75, facendo sua la partita nel secondo tempo ed in particolare nell’ultimo quarto. Ottima prova di Brandon Davis e Timothè Luwawu-Cabarrot autori di 17 e 16 punti, oltre alla doppia doppia sfiorata da Shabazz Napier (12 punti ed 8 assist). A Varese non sono bastati i 16 punti di Colbey Ross.esterno anche per la Virtus, che espugna il campo del fanalino di coda Unahotels Reggio Emilia. Decisivo il parziale di 17-8 nell’ultimo quarto per la squadra di Scariolo, che si è poi imposta per 74-63. Cinque giocatori in doppia cifra ...