Base per Pizza senza glutine Con solo 240 calorie!

Leggi su donnaup

(Di domenica 12 febbraio 2023) La ricetta di oggi è di quelle che sembrano fatte apposta per un sabato sera all’insegna di una bontà sfiziosa e leggera. Si tratta di unazucchine e patate che si accorda benissimo con una serata in relax, spaparanzati sul divano a guardarsi l’ultima serie tv o la partita della squadra del cuore. L’impasto èe molto leggero e si può arricchire ognuno come gli va: zucchine e patate, certo, ma anche qualunque altra verdura (e/o formaggio) al gusto. Insomma, con questa colorata magnificenza siamo di fronte all’ennesima prova che in cucina si possono fare scelte amiche della saluteper questo rinunciare al gusto e alla bontà. Ma veniamo alla ricetta.per. Gli ingredienti Per due-pizze-due gli ...