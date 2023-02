Barone attacca in diretta | “Il piccolo foglio rosa fa degli articoli sbagliati”

(Di domenica 12 febbraio 2023) I match tra Juventus e Fiorentina sono sempre molto tesi, non c’è di certo amore tra le due tifoserie e diverse volte il presidente Rocco Commisso ha lanciato diverse frecciate alla società bianconera. Nel prepartita è toccato invece ascaldare gli animi, questa volta le sue parole però hanno toccato l’ambiente della stampa e non gli avversari. La frecciata diJoe, direttore generale della Fiorentina (Getty Image) Queste le parole polemiche rilasciate da Joenel prepartita ai microfoni di DAZN: La Fiorentina se la gioca con tutte le squadre. Abbiamo passato un momento molto delicato, conalti e dei bassi. Voglio precisare che ilogi fa...

Continuano le scintille tra la dirigenza della Fiorentina ed Urbano Cairo , editore della Gazzetta dello Sport a cui fa riferimento il direttore generale Joeaffermando a Dazn che ''il piccolo foglio rosa' fa articoli sbagliati sulla Fiorentina con dei numeri non precisi. Pensi a concentrarsi sulla propria squadra'. Nelle scorse settimane era stato ...Commenta per primo Il dg della Fiorentina , Joe, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus . CE LA GIOCIAMO - 'La Fiorentina se la gioca con tutte le squadre. Abbiamo passato un periodo molto delicato con alti e bassi'.Il direttore generale della Viola, Joe Barone, ha attaccato duramente la Gazzetta dello Sport durante il prepartita di Juve-Fiorentina, match valido per la 22a giornata di Serie A. Ecco le sue ...Continuano le scintille tra la dirigenza della Fiorentina ed Urbano Cairo, editore della Gazzetta dello Sport a cui fa riferimento il direttore generale Joe Barone affermando a Dazn che “‘il piccolo ...