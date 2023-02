Avellino | Rastelli sbotta per l’arbitraggio | “Meritiamo rispetto”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Esame di maturità fallito per l’contro l’Audace Cerignola. I lupi tornano dalla Puglia con una pesante sconfitta (3-1). Al termine non usa mezze misure il tecnico, Massimo: “L’merita– afferma – Non è possibile perdere con un fallo non fischiato ed un rigore non dato, ogni volta che facciamo un fallo ci ammoniscono. Sono sempre stato in silenzio e rispettato l’operato degli arbitri. Ma qui si sta esagerando. Sul secondo gol c’era un fallo su Auriletto. Purtroppo questi episodi condizionano la partita”. “Dopo l’1 a 0 siamo stati ingenui a farci pareggiare, ma poi gli episodi hanno incanalato la gara in un altro modo – conclude Non è possibile che ad ogni fallo prendiamo un ammonito, questa storia va avanti da un bel pò. Mi piace ...