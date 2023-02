Aurora Ramazzotti sparita dai social | fan preoccupati Il motivo dell’assenza | «Inizio ad avere segni di affaticamento»

(Di domenica 12 febbraio 2023)sempre più vicina al parto. La figlia di Michelle Hunziker è tornata attiva sui, dopo essere “” per più di 24 ore (fattore che ha allarmato i fan), per comunicare ai follower ildella sua assenza: «Sono un po’ di giorni che non ho molta energia…». Ma cosa è successo? La storia su Instagram «adqualche segno di», ha esordito la figlia di Erosspiegando ai fan come sta trascorrendo questi ultimi giorni, sempre più vicina al parto. Nel mese di febbraio l’influencer è entrata, infatti, nell’ottavo mese di gravidanza e le stanchezze fisiche cominciano a farsi sentire. Tuttavia,non si arrende e si mostra sempre col sorriso e orgogliosa del ...

vicina al parto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker darà alla luce il primo figlio. E per prepararsi al meglio la conduttrice classe si dà a lunghe sedute di nuoto.

