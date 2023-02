Atp Montpellier 2023 | Sinner vince il torneo

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – JannikilAtp di. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 2, in finale sconfigge lo statunitense Maxime Cressy per 7-6 (7-3), 6-3.conquista il primo titolo dele il settimo della carriera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Solo Jannik sa quanto voglia dire questo titolo. Molto più dei 250 punti che lo riportano numero 14 al mondo da domani, molto più dei 7 titoli in carriera su 8 finali, numero con cui eguaglia Matteo ...Trionfo in terra francese per Sinner che conquista il suo settimo titolobattendo in finale lo statunitense Maxime Cressy con il punteggio di 7 - 6, 6 - 3 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una grande prova da parte dell'azzurro che nei momenti decisivi ha ...

MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto il titolo dell’”Open Sud de France”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 630.705 euro che dal 2010 si disputa sul duro indoor di ...È Jannik Sinner il campione dell' edizione 2023 dell'Open Sud de France, il torneo ATP 250 andato in scena sul cemento di Montpellier. Dopo la finale vinta lo scorso luglio ad Umago su Carlos Alcaraz, ...