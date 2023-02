(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – JannikilAtp di. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 2, in finale sconfigge lo statunitense Maxime Cressy per 7-6 (7-3), 6-3.conquista il primo titolo dele il settimo della carriera. L'articolo proviene da Italia Sera.

Settimo titolo in carriera per l'altoatesino, battuto Cressy 7 - 6, 6 - ...... Jannik Sinner ONLY ITALY Jannik Sinner batte Cressy a, eguaglia Berrettini per numero ... ' Sinner quindi raggiunge Matteo Berrettini a quota 7 titoliin carriera. Davanti a loro hanno ...

Atp Montpellier 2023, Sinner vince il torneo Adnkronos

LIVE Sinner-Cressy 7-6 4-3, Finale ATP Montpellier 2023 in DIRETTA: fasi importanti del secondo set OA Sport

ATP 250 Montpellier: Sinner perfetto! Batte Cressy in due set e vince il torneo francese, settimo sigillo in carriera LiveTennis.it

ATP Montpellier LIVE: Sinner supera Cressy in due set, è il settimo sigillo in carriera Ubitennis

Atp Montpellier, trionfa Sinner: Cressy ko in due set Corriere dello Sport

Segui con noi il live della finale dell'Open Sud de France tra Jannik Sinner e Maxime Cressy L'attaccante è nato a Londra l'8 agosto 2004. Ha giocato anche nel Reading e nel Manchester City. Bella vit ...L’altoatesino torna a vincere, il suo settimo titolo nel massimo circuito a Montpellier, superando non senza qualche ... Insomma, qualcuno potrebbe dire "è solo un Atp 250". Ma rappresenta soprattutto ...