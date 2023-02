ATP Cordoba 2023 | finale tutta argentina tra Baez e Coria

(Di domenica 12 febbraio 2023)per il torneo ATP di. Saranno Sebastiane Federicoa sfidarsi per alzare al cielo il trofeo della quinta edizione della competizione in corso di svolgimento allo Stadio Mario Alberto Kempes. Il ventiduenne di Buenos Aires ha avuto la meglio su un determinato Hugo Dellien, che aveva fatto incetta di scalpi albiceleste partendo dalle qualificazioni. Sotto i suoi colpi sono caduti Pedro Cachin, Guido Pella e Juan Manuel Cerundolo, ma non è riuscito nell’impresa anche con, più cinico nei momenti caldi. Il padrone di casa torna così a disputare una, che mancava dallo scorso luglio a Bastad. Ancora più lungo il periodo di digiuno del fratellino di Guillermo, che curiosamente arrivò all’ultimo atto ...

