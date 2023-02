Atletica | Zane Weir risponde a Leonardo Fabbri | 21 45 | gli azzurri nella top-5 mondiale!

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha risposto a. I duedel getto del peso si sono resi protagonisti di un’interessante sfida a distanza: prima il toscano ha spedito l’attrezzo a 21.49 metri sulla pedana di Parma, poco dopo l’italo-africano ha conquistato il successo nel Meeting di Sassnitz (Germania) con una spallata da 21.45 metri. Il finanziere ha incrementato di 12 centimetri il primato stagionale, che aveva timbrato sette giorni fa a Rochlitz, sempre in terra tedesca. I nostri portacolori ora sognano in grande quando mancano tre settimane agli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul):è terzo al mondo nel 2023, il primatista italiano al coperto è invece quinto e si è avvicinato al proprio personale (21.99 all’aperto lo scorso anno). Foto: Grana/FIDAL

Riviera del Brenta - VE 127, 3. Atl - Etica S. Vendemiano 106. Societ à cumulativa (categorie assolute) : 1.Vicentina 399, 2. AnaFeltre 272, 3. Assindustria Sport 230. ...Vittorio205, 2. Atl - Etica San Vendemiano 110, 3.Vicentina 107. Allievi (5 km): 1. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) 17'09'', 2. Nicodemo Desidera (Riviera del Brenta - ...

Atletica, Zane Weir torna in gara dopo 8 mesi: vittoria con 21.32 e minimo per gli Europei OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Il ritorno di Zane Weir: 21.32 in Germania, minimo per gli Europei! Queen Atletica

Atletica, Sinta Vissa demolisce il suo record italiano sul miglio. Nick Ponzio sottotono a New York OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Zane Weir ha risposto a Leonardo Fabbri. I due azzurri del getto del peso si sono resi protagonisti di un’interessante sfida a distanza: prima il toscano ha spedito l’attrezzo a 21.49 metri sulla peda ...Passo avanti significativo anche per Zane Weir che conquista il successo a Sassnitz, in Germania, con la spallata a 21,45 in un meeting dedicato al getto del peso. A sua volta il portacolori delle ...