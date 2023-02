Atletica | Marcell Jacobs è accerchiato dagli americani | Bromell | Coleman | Williams tuonano Prescod rivale agli Europei | le classifiche

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023)si sta scaldando in vista del suo ritorno in pista. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà protagonista mercoledì 15 febbraio al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold). Il velocista lombardo correrà i 60 metri in terra francese, dopo aver esordito lo scorso 4 febbraio con un 6.57 a Lodz. L’azzurro aveva sofferto in partenza in terra polacca, faticando a mettere in azione il suo superlativo motore, pur vincendo senza particolari patemi d’animo con un discreto lanciato e rialzandosi nel finale. Ora ci si attende un salto di qualità da parte dell’allievo di Paolo Camossi, anche perché manca sempre menoIndoor (2-5 marzo a Istanbul), dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale da Campione del Mondo e primatista europeo della specialità....