Athletic Bilbao | la decisione di Inigo Martinez

SI parte con Getafe - Rayo Vallecano alle 14, l'altro derby madrileno, che rappresenta un'occasione per gli ospiti attualmente settimi alla pari con l'. Poi l' Atletico Madrid di ...La squadra perde ancora, migliaia di tifosi in strada: "Lim sta uccidendo una passione. Lim, vattene subito" Il Valencia ha perso contro l'e al Mestalla è esplosa la protesta dei tifosi. Da quanto il campionato spagnolo è ripreso, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, il Valencia è l'unica squadra che non ha mai vinto: ...Oggetto del contendere Il difensore spagnolo Iñigo Martinez, classe 1991 e attualmente in forza all’Athletic Bilbao. Martinez è cresciuto nelle giovanili della Real Sociedad e ha passato gran parte ...Corsa a Inigo Martinez, difensore dell'Athletic Bilbao: sia Barcellona che Atletico Madrid lo vogliono per il prossimo anno ma, scrive Sport, sono ...