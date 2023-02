Atalanta | Zappacosta | ' Questo gol per me è come una liberazione'

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Io il 17/o giocatore a segno dell'in stagione? Sono contento, perché non segnavo da tanto:gol, per me, è stato unadopo un periodo difficile". Parola di Davide,...

MARUSIC 5,5 Regge benissimo all'urto iniziale dell'ma quell'ennesimo affondo avversario regala ala palla del vantaggio agli avversari. CASALE 5,5 Vive un momento di preoccupante ...Parola di Davide, esterno dell', ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna sulla Lazio. "Dedico la mia rete a Camilla, visto che ci sposeremo a breve, poi a mia nonna che oggi ...

Atalanta, Zappacosta e Palomino in gruppo: le ultime in vista della Lazio Fantacalcio ®

Atalanta, Zappacosta: 'Ecco il segreto di questa vittoria. Il gol è una liberazione' Calciomercato.com

ATALANTA - Zappacosta: "Felice per il gol, ora dobbiamo portare questo entusiasmo nella prossima partita" Napoli Magazine

Atalanta, Zappacosta torna al gol: "Una liberazione per me" DAZN

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Io il 17/o giocatore a segno dell'Atalanta in stagione Sono contento, perché non segnavo da tanto: questo gol, per me, è stato una liberazione dopo un periodo difficile".Amara serata per la Lazio. I biancocelesti sono stati battuti dall’Atalanta con le reti di Zappacosta e Hojlund, lasciando i primi quattro posti. Nel corso del match Alessio Romagnoli ha chiesto il ...