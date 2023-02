Atalanta | rottura del legamento crociato anteriore per Hateboer | stagione finita

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Brutta notizia e grave perdita per l’di Giampiero Gasperini. Hansha infatti riportato ladeldel ginocchio destro, proprio durante l’ultimo match di campionato contro la Lazio. Per l’olandese, come specificato nel comunicato ufficiale del club bergamasco: “B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hansè stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato ladeldel ginocchio destro. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad ...