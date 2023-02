Atalanta Primavera | che beffa al 93? | l’Empoli rimonta da 2-0 a 2-2

(Di domenica 12 febbraio 2023) Zingonia. Sfuma ancora nel finale la vittoria per l’, che si vedere dalun vantaggio iniziale di 2-0 subendo il gol del pareggio proprio in pieno recupero. I ragazzi di mister Fioretto devono accontentarsi del 2-2 finale, allungando a quattro la striscia consecutiva senza vittorie, Coppa Italia compresa. Il primo squillo è di marca ospite col tiro di Renzi al 6? ben arginato in angolo da Pardel, chiamato a sostituire Bertini, convocato con la prima squadra. La partita si sblocca al 22?: bella azione nerazzurra rifinita da Palestra per la deviazione vincente sul secondo palo di Stabile. Al 34? nerazzurri ancora pericolosi, questa volta con un colpo di testa di Muhameti su cross profondo di Del Lungo: palla a lato di poco. L’ultima occasione del primo tempo capita al 45? sul destro di ...

