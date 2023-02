Importante vittoria esterna per l'diche si impone all'Olimpico sulla Lazio per 2 - 0. Di Zappacosta e uno scatenato Hojlund le reti dei bergamaschi. Tra i padroni di casa si salva Provedel, mentre è insufficiente ...Commenta per primo Lazio -: 0 - 2 Musso 6,5: sensazionale su Zaccagni a fine primo tempo. Viene chiamato poco in causa ...7: vince la sfida strategica contro Sarri, mettendo il match ...

Lazio-Atalanta, Gasperini scherza: "Dentisti con Guardiola, chirurghi con Sarri" Tuttosport

Atalanta, Gasperini: "Champions La strada è lunga, ma vittorie come questa danno fiducia" TUTTO mercato WEB

Lazio - Atalanta, Gasperini: "La nostra miglior partita per il valore dell'avversario" La Lazio Siamo Noi

Atalanta, Gasperini: 'Hojlund come Haaland Simili, sui 100 metri è sotto gli 11" ' Calciomercato.com

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini passa all’Olimpico e porta a casa 3 punti pesantissimi in ottica Champions. Contro la Lazio, la Dea vince 2-0 grazie al capolavoro di Zappacosta e al guizzo di... La ...Al 64' l’Atalanta raddoppia: Lookman mette in mezzo da sinistra, Hojlund segna in scivolata. Il punteggio non cambia più, la squadra di Gasperini torna a Bergamo con 3 punti in più.