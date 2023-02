Atalanta | colpaccio con la Lazio | Hojlund brilla ancora | Gasp terzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'batte la2-0 in trasferta e aggancia Roma e Milan alposto in classifica. Sono le reti di Zappacosta ea decidere la sfida tra due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso. L'avvio di gara però è condizionato da una serie di occasioni sprecate. Al 7? Koopmeiners impegna Provedel con un tiro angolato ma non abbastanza forte, al 12? il portiere biancoceleste è di nuovo protagonista sul tiro a botta sicura di Hateboer. Al 21? un miracolo dell'ex Spezia salvala: Lookman calcia da fuori, Provedel smanaccia sulla traversa il tiro deviato dell'attaccante. Soffocata dalla pressione bergamasca, lacerca i centimetri di Milinkovic-Savic. Ed è proprio il serbo a costruire la prima chance ...