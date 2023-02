Asti | colpito da un macchinario mentre lavora | muore un 73enne

commenta Un altro infortunio mortale sul lavoro è avvenuto ad, in Piemonte, dove un uomo di 73 anni è rimasto vittima di un incidente mentre stava utilizzando un macchinario per la lavorazione delle nocciole. Sembra che una parte del macchinario si sia ...Infortunio mortale sul lavoro oggi ad, in frazione Variglie, vittima un uomo di 73 anni che stava adoperando un macchinario per la ... si sarebbe staccata una parte del macchinario, che ha...

