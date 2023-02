Asteras Tripolis-PAOK lunedì 13 febbraio 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 12 febbraio 2023) Reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Olympiakos, fermato da un Paschalakis con il dente avvelenato, ildi Lucescu va sul terreno dell’a caccia di punti per riprendere il duo di testa. La squadra di Mantzios ha fatto il colpaccio due settimane fa battendo in casa il Panathinaikos e facendogli perdere la vetta della classifica. Una squadra in InfoBetting: Scommesse Sportive e