Assegno unico | stanno richiedendo indietro i soldi | come fare a capire se bisogna restituire la somma ricevuta

(Di domenica 12 febbraio 2023), ci sono novità per tutti gli italiani che dovranno. Alcuni infatti hanno percepito unache non dovevano avere e ora dovranno darla. Ecco chi dovràall’Inps fino a 210 euro per figlio. A causa di un cavillo nella legge infatti tantissimi italiani hanno percepito unanon dovuta e ora dovranno restituirla. Un bel problema per chi ha già speso ipensato di poterne avere beneficio legittimamente.2023: qualcuno dovrà restituirloBrutte notizie per chi ha percepito l’nel 2023. Purtroppo alcune famiglie hanno preso unanon dovuta, ...

Compito delle istituzioni è quello di snellire la burocrazia, favorire l'accesso a bonus sociali per coprire le spese di prima necessità, come accade con l'Universale che ha preso il ...Entro il 2023 l'Inps bandirà un nuovo concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da impiegare nella gestione delle pratiche per l'per i figli . Il bando era atteso già lo scorso anno ma è slittato e molto probabilmente vedrà la luce nei prossimi mesi. Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito ...

Assegno unico più ricco, l'aumento sarà doppio. Crescono importi (in base all'inflazione) e soglie Isee ilmessaggero.it

Assegno unico 2023, aumenti in arrivo: crescono gli importi in base alle soglie ISEE, tutte le cifre Orizzonte Scuola

L'assegno unico per i figli cresce e si adegua all'inflazione: ecco per chi aumenta (e per chi raddoppia) Corriere della Sera

Assegno unico per i figli: da Marzo arriva il nuovo e un calcolatore ci dice quanto ci spetta, i dettagli iLMeteo.it

Assegno unico più ricco a febbraio: verso quota 190 euro per metà dei beneficiari Il Sole 24 ORE

Aumenti in arrivo per l’assegno unico e universale (Auu) che – come stabilito nella legge di Bilancio – verrà rivalutato in base all’andamento dell’inflazione. Lo scatto sarà dell’8,1% L’aumento ...C’è chi si accontenta di 5 euro, chi ne chiede 15, chi 20. Chi lo fa passare per contributo volontario, chi parla di una vera tariffa. Ma di solito di questo versamento non rimane nessuna traccia. Sti ...