Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 11 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 febbraio 2023)tv: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ovviamente il Festival di Sanremo, con una media di 12,2 milioni di spettatori e il 66% di share, in calo rispetto all’anno scorso. Lo scorso anno aveva totalizzato 15660 spettatori (share 62.05%) nella prima parte e 10162 spettatori (71.96%) nella parte finale, per una media di 13380 spettatori, share 64.9%. Il tentativo di controprogrammazione di Canale5 riesce a portare a casa 2,6 milioni di spettatori con C’è posta per te.tv Prima serata Su Rai1 la finale del Festival di Sanremo ha portato a casa 14423 spettatori (62,70% di share) nella prima parte e 9424 ...