Ascolti TV 11 febbraio 2023 | dati auditel ieri sera | La finale di Sanremo contro C’è Posta Per Te

... con una mediatotale del 60% di share. E intanto l'Italia aspetta già la conferma di ... scende le scale anche Luisa Ranieri che, nella serata di stasera (domenica 12), sarà in onda su ...Paolo Del Debbio presenta il suo primo romanzo 'Il filo dell'aquilone' il 13Il libro ... Precedente Chi trionfa a Sanremo Mengoni vince il Festival e Amadeus fa record diLa tua ...

Ascolti tv sabato 11 febbraio: Sanremo 2023, C’è Posta per Te, Gone Girl TPI

Ascolti TV | Venerdì 10 febbraio 2023. Sanremo vola a 11,1 milioni – 66.5% (+2.8% e -257.000 vs 2022) DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati Auditel venerdì 10 febbraio: nuovo record per Sanremo 2023 e Amadeus, male Le Iene Show Virgilio Notizie

Ascolti Sanremo 2023, la serata finale: com’è andata ieri sera, 11 febbraio TPI

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 febbraio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 L’amore ...Ascolti tv sabato 11 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera Il mese di febbraio prosegue, così come la fredda, anzi freddissima, settimana. Che si sta ...