Ascolti finale Sanremo 2023 | più di 12 milioni di spettatori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) Grandissimi numeri per glidi questadi. Amadeus ha infatti registrato uno share del 62,7% per ladel Festival che vede come vincitore Marco Mengoni. GlidelladiAscolto complessivo (21.25 – 01.59): 12256 milacon uno share del 66 per cento. Prima parte (21.25 – 23.54): 14423 mila, con uno share del 62.7 per cento. Seconda parte (23.58 – 01.59): 9490 milacon uno share del 73.7 per cento. Scende di circa un milione rispetto alladel 2022. Nella seratadel 73° ...