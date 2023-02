Ascolti finale Sanremo 2023 più alti dopo 26 anni C' è Posta Per Te stracciato

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Cala il sipario sulla 73esima edizione del Festival. Glidelladi, trasmessa sabato 11 febbraio su Rai1, hanno registrato una media di 12.256.000 telespettatori per uno share del 66%.Start 13.389.000 spettatori e il 57.73%. La prima parte ha ottenuto 14.423.000 spettatori, 62.7% di share; la seconda parte, fino alla proclamazione di Marco Mengoni vincitore, è stata seguita da 73.65%, 9.490.000 spettatori. Per avere un dato migliore in share bisogna risalire al 1997, Festival condotto Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini, con il 68,2%. Anche per la serata, Amadeus ha battuto se stesso: nel 2020 aveva totalizzato il 60,6% di share con 11.477.000 spettatori; nel 2021 8.014.000 telespettatori e il 53,5% di share; nel 2022 il ...