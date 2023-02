Arrivano dall’Italia i primi aiuti Ue in Siria

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, è atterrato a Beirut un carico diumanitari italiani destinati alle areene colpite dal devastante terremoto che pochi giorni fa ha scaricato la sua potenza lungo la faglia Est Anatolica, producendo quasi 30mila vittime finora accertate. L’Italia diventa così il primo Paese dell’Unione Europea a inviarein. Il carico di 30 tonnellate comprende quattro ambulanze e 13 pallet di attrezzature mediche, diretti nelle città di Lattakia, Aleppo, Hama e Tartous attraverso la distribuzione organizzata dalla Mezzaluna rossans (Sarc). Tutto il meteriale è stato messo a disposizione dal Gruppo San Donato. L’operazione è stata organizzata dai ministeri di Esteri e Difesa in Italia: i due C-130 dell’Aeronautica (probabilmente della 46esima Brigata ...

