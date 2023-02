Arisa scoppia in lacrime ad Amici | “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”

... Grignani e, sono stati in grado di regalare grandi emozioni". Intanto, a poche ore dalla finale che lo vede favoritissimo, Marco Mengoniin lacrime durante la conferenza stampa. 'Sono ...va a Sanremo, anche l'insegnante di Amici 'tradisce' Mediaset per il Festival Masterchef, in balconatala lite tra Sara e Francesco e gli chef vanno su tutte le furie La trattativa ...

Amici 22, Federica scoppia in lacrime mentre si esibisce e fa ... Novella 2000

Sanremo 2023, pagelle stonate quarta serata, duetti e cover ... Politica Sette

Sanremo 2023, Rocío Muñoz Morales sul palco dell’Ariston. Quando l’ex moglie di Bova disse:… Il Fatto Quotidiano

Amici, Arisa cambia voce mentre rimprovera un allievo: il video è virale Newsby

Le DolceVita tifano per il genio artistico di Mengoni e lodano la ... Farodiroma

Arisa ha avuto un onesto e commovente sfogo durante la puntata di domenica 12 febbraio di “Amici di Maria De Filippi”. Chiamata a cantare il brano “Let it be” dei Beatles insieme alle cantanti ...Grande ritorno per Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo: finalmente per i fan del maestro e per coloro i quali sono appassionati del famigerato fantasanremo il maestro ha diretto l’esibizione di ...