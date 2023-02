Arisa piange ad Amici | ' Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni Non mi sento più all' altezza'

(Di domenica 12 febbraio 2023) ... l'abito e il duetto con Grignani incanta l'Ariston La confessione didurante il programmaè stata invitata a cantare 'Let it be' dei Beatles insieme a Federica e Angelina , due ...

...dicendole: 'Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo . Non vai a Sanremo E 'sti caz*i!'. La cantante ha chiesto poi a Maria De Filippi di tagliare la parte in cuima ...... 'Dopo che Teo Mammucari ha abbandonato Le Iene sul palco ho avuto il batticuore' Amici,si ...per le coliche di Noa che la costringono spesso fare notti in bianco con il piccolo chee si ...Arisa, durante lo speciale di Amici 22, andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, si è lasciata andare ad un momento di sconforto, trattenendo a stento le lacrime. Tutto è nato da un’innocente ...