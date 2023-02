Ardea | esce dal seggio e finisce in una buca | anziano ferito gravemente FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Era andato a compiere il suo dovere di cittadino, ma non pensava di dover pagare un “dazio” così alto. Una caduta, dovuta a unanel marciapiede, che lo ha portato dritto in ospedale, con contusioni e una sospetta frattura al setto nasale. La caduta rovinosa È successo questa mattina ad, nel quartiere della Nuova Florida, di fronte alla scuola elementare di via Varese. L’uomo, che era appena uscito dal, stava raggiungendo la sua auto parcheggiata a poca distanza, sempre in via Varese. Gli sono bastati pochi passi per finire in unadel dissestato marciapiede e cadere a faccia in giù. L’uomo, un cittadino del posto di circa 70 anni, è rimasto qualche istante a terra. Poi, fortunatamente, sono accorsi gli agenti della Guardia di Finanza, che dalla scuola avevano casualmente assistito alla scena. I ...