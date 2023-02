Aprilia – Martiri delle foibe | ieri la commemorazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023): l’associazione La Lestra, comitatoGiovani e Gli amici degli Esuli riuniti per ricordare.pomeriggio alle 16:00, l’associazione La Lestra, il comitatoGiovani e Gli amici degli Esuli, si sono ritrovati al parco “” di, in Via Bulgaria, per commerare tutti gli italiani morti nella strage. Presenti anche Edoardo Baldo e Valentina Lax. Non solo un minuto di silenzio, ma sono stati anche piantati due alberi nel parco e appeso un mazzo di fiori per rendere omaggio. “Finalmente abbiamo un luogo in cui ricordare tutti gli Italiani -afferma Edoardo Baldo- è un piacere vedere che dopo 10 anni siamo ancora qua, con ...