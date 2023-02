Anna Oxa diserta Domenica In

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Mara Venier -In C’era attesa per la partecipazione di Ana Oxa aIn, nella speciale puntata in onda in diretta dal Teatro Ariston il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2023. “Chissà cosa dirà”, si dice e legge da giorni in merito alla presenza della cantante nella trasmissionele di Rai 1. La risposta è “niente”, poiché hato l’invito. “Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui in studio al Teatro Ariston“ comunica Mara Venier, mentre ha con sé il vincitore Marco Mengoni, che abbozza una giustificazione: “Sicuramente sarà stata stanca”. “Siamo tutti stanchissimi” chiosa la Venier. Della Oxa anche, chissà.