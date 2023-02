Andrea De Paoli | il Bonus di Avanti Un Altro | “Episodi imbarazzanti e GF Vip”

Leggi su biccy

(Di domenica 12 febbraio 2023) Con questa edizione diUnè arrivato un nuovoDe. Il 37enne fuori dagli studi di Paolo Bonolis fa l’idraulico, ma ha un sogno nel cassetto: il Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ilha dichiarato che gli piacerebbe entrare nella Casa di Cinecittà. “Beh, dato che siamo su “Chi” posso lanciare un appello al direttore e conduttore Alfonso Signorini: un idraulico così nella “Casa” non c’è mai stato. Di solito nel reality viene premiato chi cucina: io potrei risolvere altri problemi. E poi l’idraulico ha il suo fascino, non deluderei. E sono single, aggiungo. Se c’è qualche concorrente di questa edizione che mi farebbe battere il cuore? Oriana. E trovo molto carina Ginevra Lamborghini. Antonino Spinalbese ha avuto ...