Ancora insulti razzisti in Premier | il Brentford “disgustato e rattristato”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) È accaduto dopo Arsenal-. Un pareggio per 1-1 che mantiene Arteta in prima posizione inLeague ma che i tifosi non hanno accolto con favore. Il bersaglio è Ivan Toney, l’attaccante che ieri ha siglato la rete del pareggio. L’attaccante deldopo il gol ha ricevuto “una raffica di messaggi diretti al suo account Instagram“. E non erano complimenti. Un cancro che continua macchiare qua e là il mondo del calcio. Già a gennaio un uomo, secondo quanto scrive la Bbc, si era scusato in tribunale proprio con Toney per avergli rivoltoe già allora ilaveva preso posizione: “Quante volte deve succedere?” Almeno un’altra, quella di ieri. In un comunicato il club ha dichiarato: “Siamo disgustati e rattristati dal fatto che Ivan abbia dovuto ...